Trovata morta modella 24enne. Il suo corpo in una fossa comune: sei scheletri in tutto (Di martedì 6 ottobre 2020) A Città del Messico, il 5 set, l’ufficio del procuratore generale dello Stato di Sonora (FGJE) ha riferito che la giovane Yessenia Estefanía, una modella di 24 anni, è stata Trovata senza vita all’interno di una tomba clandestina vicino a Canal Basso, a Cajeme. La giovane donna, recentemente laureata presso l’Università delle Americhe di Vizcaya, è stata denunciata scomparsa dal 19 agosto. Ciò sarebbe avvenuto dopo che un gruppo di quattro uomini l’avrebbe rapita nel quartiere di Aves del Castillo, nello stesso comune di Sonora. Secondo le informazioni, Yessenia Estefanía, modella di Ciudad Obregón è stata caricata con la forza su un camioncino mentre camminava per il quartiere. Da quel momento nessuno ha più saputo niente. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) A Città del Messico, il 5 set, l’ufficio del procuratore generale dello Stato di Sonora (FGJE) ha riferito che la giovane Yessenia Estefanía, unadi 24 anni, è statasenza vita all’interno di una tomba clandestina vicino a Canal Basso, a Cajeme. La giovane donna, recentemente laureata presso l’Università delle Americhe di Vizcaya, è stata denunciata scomparsa dal 19 agosto. Ciò sarebbe avvenuto dopo che un gruppo di quattro uomini l’avrebbe rapita nel quartiere di Aves del Castillo, nello stessodi Sonora. Secondo le informazioni, Yessenia Estefanía,di Ciudad Obregón è stata caricata con la forza su un camioncino mentre camminava per il quartiere. Da quel momento nessuno ha più saputo niente. Il ...

