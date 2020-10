Stomaco asportato per un tumore maligno sbagliato: chirurgo condannato a 2 anni di carcere a Monza (Di martedì 6 ottobre 2020) condannato a 2 anni di carcere il chirurgo che, nel 2016, ha asportato a una donna lo Stomaco 'per errore' dopo una errata 'diagnosi di tumore maligno'. Il medico, che operò la donna alla MultiMedica ... Leggi su leggo (Di martedì 6 ottobre 2020)a 2diilche, nel 2016, haa una donna lo'per errore' dopo una errata 'diagnosi di'. Il medico, che operò la donna alla MultiMedica ...

