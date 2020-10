Salerno, consigliere Lambiase: “Puc tutto da rifare” (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Trascorsi ormai due anni dall’adozione, scadute anche le “norme di salvaguardia”, gli atti prodotti per il rinnovo dello strumento urbanistico sono di fatto “decaduti”. A sostenerlo è il consigliere comunale di Salerno del gruppo “Salerno di Tutti”, Gianpaolo Lambiase che ha tenuto una conferenza la necessità di riprendere tutto l’iter per arrivare alla definitiva approvazione. La denuncia del consigliere d’opposizione colpisce anche l’iter per la costruzione del nuovo ospedale Ruggi di Salerno, perché la variante urbanistica (Delibera di Consiglio comunale n.26 del 13.12.2019) non sarebbe più valida, anzi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Trascorsi ormai due anni dall’adozione, scadute anche le “norme di salvaguardia”, gli atti prodotti per il rinnovo dello strumento urbanistico sono di fatto “decaduti”. A sostenerlo è ilcomunale didel gruppo “di Tutti”, Gianpaoloche ha tenuto una conferenza la necessità di riprenderel’iter per arrivare alla definitiva approvazione. La denuncia deld’opposizione colpisce anche l’iter per la costruzione del nuovo ospedale Ruggi di, perché la variante urbanistica (Delibera di Consiglio comunale n.26 del 13.12.2019) non sarebbe più valida, anzi ...

