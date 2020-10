Roma, blitz antidroga all’alba: numerosi arresti e perquisizioni nella Capitale e a Fiumicino (Di martedì 6 ottobre 2020) Dalle prime ore di questa mattina è in corso l’operazione antidroga “Stanley” della Polizia di Stato Commissariato Fidene e della Polizia Roma Capitale dell’U.O. III Gruppo Nomentano. arresti e perquisizioni nei quartieri di Montesacro, Primavalle, Portuense, Casalotti e nel Comune di Fiumicino. Seguiranno aggiornamenti nel corso della mattinata. Roma, blitz antidroga all’alba: numerosi arresti e perquisizioni nella Capitale e a Fiumicino su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 ottobre 2020) Dalle prime ore di questa mattina è in corso l’operazione“Stanley” della Polizia di Stato Commissariato Fidene e della Poliziadell’U.O. III Gruppo Nomentano.nei quartieri di Montesacro, Primavalle, Portuense, Casalotti e nel Comune di. Seguiranno aggiornamenti nel corso della mattinata.all’alba:e asu Il Corriere della Città.

AzzolinaLucia : Non è una semplice provocazione, è un affronto a chi ogni giorno a scuola fa enormi sacrifici per garantire la sicu… - CorriereCitta : Roma, blitz all’alba: numerosi arresti e perquisizioni nella Capitale e a Fiumicino - Saelvig : Ecco 5? motivi per definire il #calciomercato della #Roma disastroso. 1? #Fazio resta sul groppone 2? #Dzeko richi… - Ed52926520 : RT @AzzolinaLucia: Non è una semplice provocazione, è un affronto a chi ogni giorno a scuola fa enormi sacrifici per garantire la sicurezza… - Akinato72444362 : RT @AzzolinaLucia: Non è una semplice provocazione, è un affronto a chi ogni giorno a scuola fa enormi sacrifici per garantire la sicurezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma blitz Liceo Augusto di Roma, blitz del movimento “Blocco studentesco” Casilina News Da Montesacro a Primavalle, colpo ai signori della droga: arresti e perquisizioni in tutta Roma

Blitz all'alba in diversi quartieri della capitale: dalle prime ore del mattino gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia di Roma Capitale sono impegnati in una vasta operazione antidroga tra ...

Juve-Chiesa un anno dopo Smalling, giallo a lieto fine. La Dea sa anche vendere

Il colpo da copertina dell'ultimo giorno di trattative porta la firma della Juventus che ingaggia Federico Chiesa. L'esterno offensivo della nazionale arriva in bianconero dalla Fiorentina in prestito ...

Blitz all'alba in diversi quartieri della capitale: dalle prime ore del mattino gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia di Roma Capitale sono impegnati in una vasta operazione antidroga tra ...Il colpo da copertina dell'ultimo giorno di trattative porta la firma della Juventus che ingaggia Federico Chiesa. L'esterno offensivo della nazionale arriva in bianconero dalla Fiorentina in prestito ...