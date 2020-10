Retribution | il loro leader è l’Hacker

(Di martedì 6 ottobre 2020) La storyline dell’Hacker che appariva nei promo di Smackdown fino a poche settimane è stata accantonata dalla WWE ma è stata in parte riesumata nell’ultima puntata di RAW. La Superstar che doveva interpretare l’hacker intatta è ildella: ecco chi è a capo della stable Grande colpo di scena a RAW – Fonte : WWE A RAW abbiamo assistito ad un grande plot twist : Mustafa Ali è ildella. La Superstar di origini pakistane ha scagliato i suoi sottoposti contro la Hurt Business, con cui è in faida dal suo passaggio nello show rosso. Ripensando ai promo dell’Hacker di Smackdown tutto torna : si vociferava infatti che Ali avrebbe interpretato quella gimmick, un personaggio ...

Ora si spiega anche perché la Retribution appare solo a RAW. Con il passaggio nello show rosso di Alì la stable appare solo nel roster del loro leader. L'unico dubbio rimasto riguarda l'allineamento ...