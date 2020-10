Premio Nobel per la Fisica assegnato a 3 esimi scienziati (Di martedì 6 ottobre 2020) per il loro straordinario lavoro sui Buchi Neri. Il Premio Nobel per la Fisica è stato assegnato oggi martedì 6 ottobre, a tre emeriti astrofisici per lo straordinario lavoro che era letteralmente fuori dal mondo e persino dall’universo. Sono il Dott. Roger Penrose, inglese; il Dott. Reinhard Genzel, tedesco e la Dottoressa Andrea Ghez, americana. Sono stati riconosciuti per il loro stupefacente lavoro sui Cancelli dell’Eternità conosciuti come Buchi Neri, oggetti massicci che ingoiano per sempre la luce e tutto ciò che cade nelle loro spietate fauci. Il Dott. Penrose, un eccellente matematico dell’Università di Oxford, ha ricevuto metà del Premio circa 1,1 milioni di dollari per aver dimostrato che i Buchi Neri devono esistere se la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 ottobre 2020) per il loro straordinario lavoro sui Buchi Neri. Ilper laè statooggi martedì 6 ottobre, a tre emeriti astrofisici per lo straordinario lavoro che era letteralmente fuori dal mondo e persino dall’universo. Sono il Dott. Roger Penrose, inglese; il Dott. Reinhard Genzel, tedesco e la Dottoressa Andrea Ghez, americana. Sono stati riconosciuti per il loro stupefacente lavoro sui Cancelli dell’Eternità conosciuti come Buchi Neri, oggetti massicci che ingoiano per sempre la luce e tutto ciò che cade nelle loro spietate fauci. Il Dott. Penrose, un eccellente matematico dell’Università di Oxford, ha ricevuto metà delcirca 1,1 milioni di dollari per aver dimostrato che i Buchi Neri devono esistere se la ...

ilpost : Una cosa molto bella da riguardare oggi, mentre aspettate che sia annunciato il nuovo premio #Nobel per la Letterat… - Einaudieditore : Nel 2006 avevamo pubblicato un'antologia intitolata Nuovi poeti americani. Tra gli autori c'era anche la vincitrice… - amendolaenzo : Grazie alla #Napoli europea e cosmopolita di Raimondo Di Maio e di Dante&Descartes che, unici in Italia, hanno trad… - greenMe_it : Il #WorldFoodProgramme vince il Premio #Nobel per la #Pace 2020 #NobelPrize2020 - andreaortolo : Oggi premio nobel al World food programme @WFP @WFP_IT . Sembra molto quello dato a Obama. @NobelPrize -