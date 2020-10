L’oroscopo di ottobre per il segno del Toro: attenzione ai problemi di cuore (Di martedì 6 ottobre 2020) Sembra che ottobre sarà per il segno del Toro un mese da dedicare alla riflessione verso se stessi e a rivalutare le priorità. Sarà assolutamente necessario per le persone del Toro lavorare sulla creazione di abitudini positive. Cercate di evitare le grosse distrazioni e tentate di portare a termine i vostri progetti lavorativi. Questo mese aspettatevi dei sogni molto vividi, che vi sintonizzeranno con le vostre intuizioni e con il vostro subconscio. Non preoccupatevi di rimanere troppo a lungo nel mondo dei sogni, dato che anche troppo presto sarete costretti a rigettarvi nel mondo reale e affrontare i tanti problemi della vita quotidiana. Tuttavia cercate di non farvi catturare esclusivamente dal lavoro questo mese, perché avete degli influssi negativi che aleggiano su di ... Leggi su virali.video (Di martedì 6 ottobre 2020) Sembra chesarà per ildelun mese da dedicare alla riflessione verso se stessi e a rivalutare le priorità. Sarà assolutamente necessario per le persone dellavorare sulla creazione di abitudini positive. Cercate di evitare le grosse distrazioni e tentate di portare a termine i vostri progetti lavorativi. Questo mese aspettatevi dei sogni molto vividi, che vi sintonizzeranno con le vostre intuizioni e con il vostro subconscio. Non preoccupatevi di rimanere troppo a lungo nel mondo dei sogni, dato che anche troppo presto sarete costretti a rigettarvi nel mondo reale e affrontare i tantidella vita quotidiana. Tuttavia cercate di non farvi catturare esclusivamente dal lavoro questo mese, perché avete degli influssi negativi che aleggiano su di ...

atecheseilunica : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, martedì 6 ottobre, con la Luna nel segno dei Gemelli. Buona lettura, buon like, buon retweet, se… - PredaVicky : RT @AstrOroscopo: @PredaVicky Buongiorno! Ecco la classifica e (volendo) l'#oroscopo di OGGI, martedì 6 ottobre! Primi sei segni---> https:… - Nello78Ai : Su RDS hanno dato l oroscopo del mese di ottobre sia per gli uomini che per le donne riguardante il sesso e li ho c… - Umastru1 : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, martedì 6 ottobre, con la Luna nel segno dei Gemelli. Buona lettura, buon like, buon retweet, se… - ringoringhetto : L'oroscopo di oggi 6 ottobre: Gemelli e Bilancia non contengono le emozioni -

Ultime Notizie dalla rete : L’oroscopo ottobre Il mese di ottobre si tinge di rosa: al via la campagna della LILT Padova News