Liguria, recuperato ottavo cadavere. Identificati un disperso ligure e 6 francesi (Di martedì 6 ottobre 2020) Nel Mar ligure, a Sanremo, è stato recuperato un altro cadavere. È l'ottavo in pochi giorni dopo l'ondata di maltempo (LE FOTO - DANNI IN TUTTO IL NORD-OVEST) che ha devastato le Alpi Marittime e che causato morti e dispersi nella Val Roja francese. Il corpo è stato trovato sulla spiaggia dei cani. Si tratta di un uomo, come tutti gli altri recuperati. Sul posto sono intervenuti la Guardia costiera con la polizia e i Vigili del fuoco. In totale, cinque cadaveri sono stati trovati nelle acque di Sanremo, due a Ventimiglia (uno in mare e uno nel fiume Roja), e uno a Santo Stefano al mare.Toti: cadaveri sono di un ligure, 6 francesi e una salma da cimitero In giornata, il presidente della Liguria Giovanni Toti ha detto che "la Prefettura di ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 6 ottobre 2020) Nel Mar, a Sanremo, è statoun altro. È l'in pochi giorni dopo l'ondata di maltempo (LE FOTO - DANNI IN TUTTO IL NORD-OVEST) che ha devastato le Alpi Marittime e che causato morti e dispersi nella Val Roja francese. Il corpo è stato trovato sulla spiaggia dei cani. Si tratta di un uomo, come tutti gli altri recuperati. Sul posto sono intervenuti la Guardia costiera con la polizia e i Vigili del fuoco. In totale, cinque cadaveri sono stati trovati nelle acque di Sanremo, due a Ventimiglia (uno in mare e uno nel fiume Roja), e uno a Santo Stefano al mare.Toti: cadaveri sono di un, 6e una salma da cimitero In giornata, il presidente dellaGiovanni Toti ha detto che "la Prefettura di ...

MediasetTgcom24 : Maltempo: recuperato secondo cadavere in Liguria - infoitinterno : Maltempo, ottavo cadavere recuperato in Liguria. Toti: corpi forse da cimitero devastato - Ossmeteobargone : RT @AnsaLiguria: Maltempo: ottavo cadavere recuperato in mar Ligure. Sulla spiaggia di Sanremo, sono tutti uomini #ANSA - Miti_Vigliero : RT @AnsaLiguria: Maltempo: ottavo cadavere recuperato in mar Ligure. Sulla spiaggia di Sanremo, sono tutti uomini #ANSA - arcanodavvero : RT @AnsaLiguria: Maltempo: ottavo cadavere recuperato in mar Ligure. Sulla spiaggia di Sanremo, sono tutti uomini #ANSA -