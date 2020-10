Infortunio Musso, tegola Udinese: rottura del menisco (Di martedì 6 ottobre 2020) Infortunio Musso – Bruttissime notizie in casa Udinese, il club bianconero dovrà rinunciare al portiere Musso a causa di un Infortunio. “Udinese Calcio comunica che Juan Musso ha riportato, nel corso di una seduta di allenamento con la nazionale argentina, la rottura del menisco interno del ginocchio destro. Il calciatore rientrerà in Italia e sarà operato giovedì mattina presso la clinica Villa Stuart di Roma dal Professor Mariani”. Il rientro è previsto non prima di novembre. Si tratta di una tegola per l’Udinese.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020)– Bruttissime notizie in casa, il club bianconero dovrà rinunciare al portierea causa di un. “Calcio comunica che Juanha riportato, nel corso di una seduta di allenamento con la nazionale argentina, ladelinterno del ginocchio destro. Il calciatore rientrerà in Italia e sarà operato giovedì mattina presso la clinica Villa Stuart di Roma dal Professor Mariani”. Il rientro è previsto non prima di novembre. Si tratta di unaper l’.L'articolo CalcioWeb.

