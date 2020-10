Il tramonto della regola più assurda dell’Ue

PBordelli : Ah! La Monument Valley... il rosso delle rocce nel rosso tramonto. L'Arizona che pervade la zona, lo Utah da quella… - felixpierp : RT @gattozen1: Oggi alla fine del giorno il tramonto posò le sue perle sui fini e neri capelli della sera e io le ho nascoste come una… - ilva87161350 : RT @gattozen1: Oggi alla fine del giorno il tramonto posò le sue perle sui fini e neri capelli della sera e io le ho nascoste come una… - SandraPatrizia1 : RT @Jenny29725863: Bellissimo tramonto alle saline della mia bella Marsala - Giulia113208470 : RT @loiaconosalvat3: Dissi di te Al lupo della steppa, Ad Aquila Sognante e al signor Rumi il cantore dell’amore, Vollero un dipinto, chi d… -

Ultime Notizie dalla rete : tramonto della

Corriere della Sera

Lindo Ferretti e soci hanno lanciato la loro capsule collection, tra fan in visibilio e altrettanti sdegnati. Con Matteo Guarnaccia, storico della controcultura italiana, abbiamo provato a capire perc ...Il rientro alla Casa Bianca dopo sole 72 ore di ricovero in ospedale diventa uno spot perfetto: volo in elicottero, quasi un remake di Apocalypse ...AGI - Mancava la Cavalcata delle Valchirie suonata a tutto volume dagli altoparlanti dell'elicottero, nel remake trumpiano dell'epica scena di “Apocalypse Now” con un'unica ala rotante: il Marine One.