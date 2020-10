Grande Fratello Vip 5 | resa dei conti tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ottobre 2020 " AlVip 5 è la serata degli scontri epici con Flavio Briatore che 'entra' nella Casa più spiata d'Italia per chiarirsi con l'ex moglie Elisabetta Gregoraci . ...

Lite memorabile al Grande Fratello Vip 5. A sbroccare è Matilde Brandi in diretta tv nella puntata di lunedì 5 ottobre 2020. Durante la nuova diretta del reality di Canale 5, si lancia contro ...Che show nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 5 ottobre 2020. Matilde Brandi, dopo sette puntate ha perso la sua calma e ha “sbroccato” come si suol dire. La cosa strana è che il motivo ...