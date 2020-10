Glow cancellato, Netflix fa marcia indietro e annulla la quarta stagione (Di martedì 6 ottobre 2020) Glow cancellato, niente quarta stagione. Netflix ci ripensa e annulla la produzione dei nuovi episodi della serie, le cui riprese erano iniziate prima del lockdown. In un comunicato stampa, i creatori Liz Flahive e Carly Mensch hanno espresso il loro rammarico per questa decisione, presa a causa di forza maggiore: “Il COVID ha ucciso delle persone vere. È una tragedia nazionale e questo dovrebbe essere il nostro focus. A quanto pare il COVID ha anche preso il nostro show. Netflix ha deciso di non terminare le riprese dell’ultima stagione di Glow. Ci hanno dato la libertà creativa di realizzare una complicata commedia sulle donne e raccontare le loro storie. E farle lottare. Adesso è tutto finito. Ci ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 ottobre 2020), nienteci ripensa ela produzione dei nuovi episodi della serie, le cui riprese erano iniziate prima del lockdown. In un comunicato stampa, i creatori Liz Flahive e Carly Mensch hanno espresso il loro rammarico per questa decisione, presa a causa di forza maggiore: “Il COVID ha ucciso delle persone vere. È una tragedia nazionale e questo dovrebbe essere il nostro focus. A quanto pare il COVID ha anche preso il nostro show.ha deciso di non terminare le riprese dell’ultimadi. Ci hanno dato la libertà creativa di realizzare una complicata commedia sulle donne e raccontare le loro storie. E farle lottare. Adesso è tutto finito. Ci ...

