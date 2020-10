GF Vip: Il Vero Motivo del Litigio tra Matilde Brandi e Tommaso Zorzi! (Di martedì 6 ottobre 2020) Grande Fratello Vip: Matilde Brandi è sbottata contro Tommaso Zorzi in diretta, ma sembrava che la causa fosse una semplice battuta. In realtà, Matilde aveva sentito ben di più. Ecco di che si tratta… Le puntate del Grande Fratello Vip diventano via via più scoppiettanti. E’ stato così anche nel caso dell’ultima puntata, quando Matilde Brandi è letteralmente esplosa contro Tommaso Zorzi, urlandogli contro per diverso tempo. In realtà è apparso molto strano ai telespettatori che Matilde se la prendesse così tanto con Tommaso all’improvviso e per una battuta. Ecco che cosa è successo nel dettaglio. Grande Fratello Vip: forte scontro tra ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 6 ottobre 2020) Grande Fratello Vip:è sbottata controZorzi in diretta, ma sembrava che la causa fosse una semplice battuta. In realtà,aveva sentito ben di più. Ecco di che si tratta… Le puntate del Grande Fratello Vip diventano via via più scoppiettanti. E’ stato così anche nel caso dell’ultima puntata, quandoè letteralmente esplosa controZorzi, urlandogli contro per diverso tempo. In realtà è apparso molto strano ai telespettatori chese la prendesse così tanto conall’improvviso e per una battuta. Ecco che cosa è successo nel dettaglio. Grande Fratello Vip: forte scontro tra ...

