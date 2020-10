GF Vip | esposto del Codacons | anomalie televoto Adua Del Vesco e Franceska Pepe | ecco il comunicato

(Di martedì 6 ottobre 2020) L’eliminazione didal Grande Fratello Vip in favore della salvezza diDel, ha sollevato un incredibile polverone. Tra ledel, anche una nutrita partecipazione dei fan spagnoli. Queste stranezze hanno spinto ila fare unall’AgCom. GF Vip,delDel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

paradisevniall : RT @baddashxx: anche Fanpage parla dell'irregolarità dei voti #gfvip #gfvotifalsati #codacons - Codacons : RT @Notiziedi_it: Grande Fratello Vip 2020, “televoto sabotato”: il Codacons presenta un esposto per accertare eventuali illeciti e irregol… - teresacapitanio : GF Vip: Adua Del Vesco sostenuta dalla Spagna. Codacons presenta esposto - luisa_mapi : RT @blogtivvu: #GFVip, esposto del Codacons: anomalie televoto Adua Del Vesco e Franceska Pepe, ecco il comunicato - blogtivvu : #GFVip, esposto del Codacons: anomalie televoto Adua Del Vesco e Franceska Pepe, ecco il comunicato -

Ultime Notizie dalla rete : Vip esposto

Il Codacons ha presentato un esposto per chiedere che siano fatte le dovute verifiche sulla presunta votazione di massa per Adua Del Vesco.A metà pomeriggio Francesco e Dayane si ritrovano a parlare in giardino, i due parlano della situazione instabile che da ieri sera c'è in Casa ma inevitabilmente poco dopo finiscono a parlare del loro ...