Facebook e Twitter rimuovono il post in cui Trump paragona i morti per influenza ai morti per Covid (Di martedì 6 ottobre 2020) Donald Trump ha pubblicato un post in cui paragonava i morti di influenza ai morti di coronavirus, sostenendo che con l'influenza abbiamo imparato a convivere e così faremo anche con il coronaviurus. Oggi questo contenuto è stato rimosso da Twitter e da Facebook perché viola le regole. Trump affermava che la stagione dell'influenza sta arrivando e che «ogni anno fa anche oltre 100 mila morti, nonostante il vaccino». Il presidente Usa aveva poi esplicitamente chiesto se per l'influenza il paese viene chiuso, affermando poi che con il coronavirus dovremo imparare a convivere.

Facebook ha rimosso il post di Donald Trump in cui il presidente afferma che il Covid è meno letale dell'influenza. Il portavoce del gigante dei social media Andy Stone ha spiegato che il post è stato ...

Un gruppo Facebook dedicato a Fallout 76 è stato bannato perché scambiato per un'organizzazione para militare inneggiante alla violenza.. Il gruppo Facebook Free States Militia, dedicato a Fallout ...

