Dl sicurezza | Biffoni Anci a TPI | “Ripristinato il ‘modello Sprar’ | vi spiego perché è l’unico che funziona”

(Di martedì 6 ottobre 2020) “Bene il Dl, ma ora va cambiato il Testo Unico sull’immigrazione. Altrimenti rimangono provvedimenti a metà e poi sono i territori a doverne pagare le conseguenze”. A dirlo a TPI è Matteo, sindaco di Prato e delegatoper l’Immigrazione. L’abbiamo intervistato per capire meglio come funzionerà l’accoglienza diffusa che viene ripristinava con il decreto approvato ieri sera in CdM (Qui un approfondimento su cosa prevede). Sarà infatti proprio l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, attraverso Cittalia e Siproimi, a gestire la seconda accoglienza. Prima cosa: si ritiene soddisfatto delle modifiche ai decretiappena approvate? “Siamo abbastanza soddisfatti come, perché avevamo segnalato ...