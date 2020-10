"Crisi d'astinenza da dpcm". Conte massacrato a DiMartedì: e sulle mascherine... roba da scambisti | Video (Di martedì 6 ottobre 2020) Neri Marcorè a DiMartedì - il talk politico condotto da Giovanni Floris su La7 - sta convincendo per le sue imitazioni pungenti del premier Giuseppe Conte. Si parla tanto di un nuovo dpcm in arrivo e allora anche Marcorè decide di occuparsene: “Sono qui per condividere le nuove misure di Contenimento rese necessarie dalla nuova impennata di contagi e anche perché, lo confesso, sono in Crisi di astinenza da dpcm. Qualcuno avrà intuito che si tratta dell'acronimo di ‘dipendenza perniciosa da comunicazioni ministeriali'”. Poi la battuta anche sul ritorno dell'obbligo dell'uso delle mascherine: “Come tutti sapete - ha dichiarato Conte-Marcorè - è necessario usarle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Neri Marcorè a; - il talk politico condotto da Giovanni Floris su La7 - sta convincendo per le sue imitazioni pungenti del premier Giuseppe. Si parla tanto di un nuovoin arrivo e allora anche Marcorè decide di occuparsene: “Sono qui per condividere le nuove misure dinimento rese necessarie dalla nuova impennata di contagi e anche perché, lo confesso, sono indida. Qualcuno avrà intuito che si tratta dell'acronimo di ‘dipendenza perniciosa da comunicazioni ministeriali'”. Poi la battuta anche sul ritorno dell'obbligo dell'uso delle: “Come tutti sapete - ha dichiarato-Marcorè - è necessario usarle ...

mauro_arena : RT @La7tv: #dimartedi Conte-Marcorè: 'Sono qui per condividere le nuove misure di contenimento e anche perchè sono in crisi di astinenza da… - MattiaGallo17 : RT @La7tv: #dimartedi Conte-Marcorè: 'Sono qui per condividere le nuove misure di contenimento e anche perchè sono in crisi di astinenza da… - lapatty_dan : RT @La7tv: #dimartedi Conte-Marcorè: 'Sono qui per condividere le nuove misure di contenimento e anche perchè sono in crisi di astinenza da… - La7tv : #dimartedi Conte-Marcorè: 'Sono qui per condividere le nuove misure di contenimento e anche perchè sono in crisi di… - Utepils21 : @Trinacria____ Bisogna dargliela, non sia mai che vadano in crisi d'astinenza, che poi diventano nervose e rompono ?? per qualsiasi cosa. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi astinenza Conte-Marcorè: "Sono qui per condividere le nuove misure di contenimento e anche perchè sono in crisi di astinenza da dpcm" La7 Servizi per la salute mentale devastati dalla pandemia. L’allarme dell’Oms

Non era una priorità prima, figuriamoci adesso. La salute mentale, da tempo trascurata e sottofinanziata dai governi di tutto il mondo, ha ricevuto il colpo di grazia con la pandemia. Il paradosso per ...

La carica dei nomi sconosciuti

Se poi si va a verificare chi s’è battuto tra ieri ed oggi per conquistare un posto nel terzultimo atto del Roland Garros 2020, i Signori (quasi) Nessuno si moltiplicano. Sebastian Korda, Hugo Gaston ...

E' buona cosa smettere con l'hashish?

Da circa un mese ho smesso di fumare hashish, ne ero dipendente e l'ho fumato in maniera quotidiana, in media 5 canne al giorno, per circa 12 anni. Da quando ho smesso ...

Non era una priorità prima, figuriamoci adesso. La salute mentale, da tempo trascurata e sottofinanziata dai governi di tutto il mondo, ha ricevuto il colpo di grazia con la pandemia. Il paradosso per ...Se poi si va a verificare chi s’è battuto tra ieri ed oggi per conquistare un posto nel terzultimo atto del Roland Garros 2020, i Signori (quasi) Nessuno si moltiplicano. Sebastian Korda, Hugo Gaston ...Da circa un mese ho smesso di fumare hashish, ne ero dipendente e l'ho fumato in maniera quotidiana, in media 5 canne al giorno, per circa 12 anni. Da quando ho smesso ...