Covid, nuovo allarme per il Napoli: altri due positivi. Sono il calciatore Rrahmani e un collaboratore di Gattuso (Di martedì 6 ottobre 2020) “Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati Sono negativi al Covid-19, tranne altri due positivi che si Sono aggiunti a Zielinski, Elmas e ad un collaboratore del ds Giuntoli. Si tratta del calciatore Amir Rrahmani e uno dei preparatori dello staff di Gattuso. Juvemtus-Napoli, una partita in sospeso Intanto, continua a tenere banco il caso di Juventus-Napoli. L’avvocato del club partenopeo, Mattia Grassani, ai microfoni di Radio Punto nuovo ha precisato che “il Napoli non è indagato dalla Procura Federale”, sostenendo inoltre che “la partita con la Juve non può che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020) “Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processatinegativi al-19, trannedueche siaggiunti a Zielinski, Elmas e ad undel ds Giuntoli. Si tratta delAmire uno dei preparatori dello staff di. Juvemtus-, una partita in sospeso Intanto, continua a tenere banco il caso di Juventus-. L’avvocato del club partenopeo, Mattia Grassani, ai microfoni di Radio Puntoha precisato che “ilnon è indagato dalla Procura Federale”, sostenendo inoltre che “la partita con la Juve non può che ...

