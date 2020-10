Concorso Agenzia Dogane 2020 per 1266 posti, ecco i bandi per diplomati e laureati (Di martedì 6 ottobre 2020) Pubblicati sul sito istituzionale due bandi di Concorso Agenzia Dogane 2020 per un totale di 1.266 nuove assunzioni così suddivise: 766 funzionari da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato (per laureati, BANDO); 460 assistenti, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3, a tempo pieno e indeterminato (per diplomati, BANDO). Autorizzati dal Governo lo scorso anno con il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio, potrebbero essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 6 ottobre, per dare il via alle candidature. L’obiettivo dell’Agenzia è assumere i vincitori del presente Concorso entro ... Leggi su leggioggi (Di martedì 6 ottobre 2020) Pubblicati sul sito istituzionale duediper un totale di 1.266 nuove assunzioni così suddivise: 766 funzionari da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato (per, BANDO); 460 assistenti, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3, a tempo pieno e indeterminato (per, BANDO). Autorizzati dal Governo lo scorso anno con il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio, potrebbero essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 6 ottobre, per dare il via alle candidature. L’obiettivo dell’è assumere i vincitori del presenteentro ...

