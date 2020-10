Chris Evans: il video del suo tuffo in piscina fa impazzire i fan (Di martedì 6 ottobre 2020) Chris Evans ha fatto impazzire i fan sui social con un video pubblicato su Instagram in cui fa uno spettacolare tuffo in piscina. Chris Evans ha condiviso su Instagram un video in cui si tuffa in piscina scatenando l'entusiasmo dei fan che sembrano aver apprezzato lo spettacolare gesto atletico compiuto dalla star di Captain America. L'attore, nelle sue stories online, ha scritto semplicemente: "L'ultima nuotata prima che la piscina vada in ibernazione". Il filmato mostra Chris Evans in costume, situazione che permette inoltre di vedere i suoi tatuaggi, pronto a lanciarsi nella piscina situata nel suo giardino. L'attore ha inoltre scherzato sulla ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 ottobre 2020)ha fattoi fan sui social con unpubblicato su Instagram in cui fa uno spettacolareinha condiviso su Instagram unin cui si tuffa inscatenando l'entusiasmo dei fan che sembrano aver apprezzato lo spettacolare gesto atletico compiuto dalla star di Captain America. L'attore, nelle sue stories online, ha scritto semplicemente: "L'ultima nuotata prima che lavada in ibernazione". Il filmato mostrain costume, situazione che permette inoltre di vedere i suoi tatuaggi, pronto a lanciarsi nellasituata nel suo giardino. L'attore ha inoltre scherzato sulla ...

Starksplume : RT @vaaleemaa: Io che cerco di vedere i nuovi tatuaggi di Chris Evans - calslaughs : chris evans posta un video di un tuffo un piscina e il mondo diventa un posto migliore - ica_potter07 : RT @vaaleemaa: Io che cerco di vedere i nuovi tatuaggi di Chris Evans - ica_potter07 : RT @LadyLokiEvans: NON MI SENTO BENEEEE CHRIS EVANS CHE SI TUFFA IN QUEL MODO , MEZZO NUDO , CON TUTTI QUEI TATUAGGI CHE MANCO SAPEVO AVES… - ElfoDelInferno_ : RT @Tea_Fei: Chris Evans in tendenza solo perché: è bono, si tuffa, ha nuovi tatuaggi, c’è il suo cane che gli corre sempre dietro tutto co… -

