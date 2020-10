Baldur’s Gate 3 | ecco quando sarà disponibile l’Early Access

Leggi su tuttotek

(Di martedì 6 ottobre 2020) L‘Earlydi Baldur’s3 arriva oggi. Potete accedere agli store di Steam, GOG e Stadia all’ora che vi indichiamo in quest’articolo Ci siamo. Finalmente il conto alla rovescia per tutti gli amanti della saga ruolistica targata Larian Studios sta per terminare, proprio oggi infatti debutterà la versione Earlydel titolo. A breve sarete in grado di iniziare a creare il vostro personaggio scegliendo tra le 16 razze disponibili (a proposito, l’editor sembra molto promettente). Il gioco sarà scaricabile consultando la pagina relativa sullo store di Steam e GOG. Andiamo a vedere dasarà possibile effettuare il download. In rampa di lancio l’Earlydi Baldur’s3, non ci sarà nessun ...