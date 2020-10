Alexander e Gabriel di Svezia | giochi liberi tra fratelli

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 ottobre 2020) Le foto ufficiali li ritraggono sempre impeccabili e ordinati, ma nella vita di tutti i giorni Alexander di Svezia, 5 anni, e il fratello Gabriel, 3, figli del principe Carl Philip e della moglie Sofia, sono due piccoli monelli pieni di vitalità, come tutti i loro coetanei. Le ultime foto che li vedono protagonisti arrivano dal circuito di Mantorp, dove in questi giorni è in corso la Carrera Cup Scandinavia, che vede Carl Philip in gara con la Porsche. (IPA, Johan Valkonen ©Stella Pictures)