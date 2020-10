Aggredisce agente in Pronto Soccorso, condannata 43enne (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – Un agente della Polizia locale di Roma Capitale, del Gpit, e’ stato aggredito e ferito ieri sera all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni da una trans colombiana di 43 anni, risultata positiva all’Hiv. L’agente dovra’ ora sottoporsi a profilassi. La trans era stata fermata in piazzale Ostiense dalla Polizia locale nel pomeriggio, alle 15 circa, mentre lanciava bottiglie di vetro contro le auto e spaventava i passanti. Fermata e portata in ospedale, era piantonata da due agenti, quando improvvisamente ha dato in escandescenza e ha aggredito i due. La colombiana, processata stamane con rito direttissimo con le accuse di lesioni e danneggiamento, e’ stato condannata a tre mesi di reclusione dal tribunale di Roma. Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – Undella Polizia locale di Roma Capitale, del Gpit, e’ stato aggredito e ferito ieri sera all’interno deldell’ospedale San Giovanni da una trans colombiana di 43 anni, risultata positiva all’Hiv. L’dovra’ ora sottoporsi a profilassi. La trans era stata fermata in piazzale Ostiense dalla Polizia locale nel pomeriggio, alle 15 circa, mentre lanciava bottiglie di vetro contro le auto e spaventava i passanti. Fermata e portata in ospedale, era piantonata da due agenti, quando improvvisamente ha dato in escandescenza e ha aggredito i due. La colombiana, processata stamane con rito direttissimo con le accuse di lesioni e danneggiamento, e’ statoa tre mesi di reclusione dal tribunale di Roma.

