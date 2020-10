Vittorio padre Alessandro Gassmann | una malattia terribile

leonemaschio : RT @Elio49039349: @leonemaschio Ma si preoccupi di fare l attore dove anche li fa acqua...nulla a che vedere con suo padre Vittorio - Elio49039349 : @leonemaschio Ma si preoccupi di fare l attore dove anche li fa acqua...nulla a che vedere con suo padre Vittorio - Ema_poet : Io sono certo di una cosa Vittorio Gassman sarà orgoglioso del figlio @GassmanGassmann ed è il degno erede del padre #DomenicaIn - buttalachiave : @leonemaschio Tuo padre il grande Vittorio si sta rivoltando nella tomba!!! - MaraBellino : Questo continuo paragonarlo a suo padre è inopportuno. Vittorio è stato un grande artista, ma Alessandro non è da m… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio padre

Della depressione del padre ha parlato spesso anche l’attore Alessandro Gassmann, intervenuto in più occasioni per commemorare Vittorio nel corso di tantissime interviste. Anche Alessandro ha ...Parte lunedì 5 ottobre su Rai Uno la nuova fiction Io ti cercherò con protagonista Alessandro Gassman. La serie andrà in onda ogni lunedì sera per un totale di 4 puntate. Salvo cambiamenti di programm ...