Usa, lutto nel mondo del cinema. Ucciso l'attore Thomas Jefferson Byrd (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sabato notte, all'età di 70 anni, Thomas Jefferson Byrd è stato freddato con svariati colpi di arma da fuoco ad Atlanta, in Georgia. Il fatto è accaduto Intorno all'1:45 di notte. Secondo quanto riportato dalla polizia, qualcuno aveva allertato i soccorsi con una telefonata che segnalava una persona ferita in strada. Giunti sul posto non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Jefferson era stato protagonista di svariati film di Spike Lee, che sui social ha espresso il suo cordoglio. "Sono davvero triste di annunciare il tragico omicidio del nostro amato fratello Thomas Jefferson Byrd. Tommy il mio ragazzo, il personaggio di molti miei film. Insieme alle condoglianze mandiamo ogni benedizione alla sua famiglia.

Ultime Notizie dalla rete : Usa lutto Usa, lutto nel mondo del cinema. Ucciso l’attore Thomas Jefferson Byrd QuotidianPost.it Scomparsa cofondatrice di M. Holland

L’industria delle materie plastiche statunitense è in lutto per la scomparsa di Joan Holland, classe 1929, cofondatrice di M. Holland, importante distributore statunitense di termoplastiche, ancora og ...

Dagli Usa all’Italia, i legami in una «storia borghese»

Dopo il memoir «I formidabili Frank», Michael Frank torna ad indagare con «Quello che manca» (Einaudi, 368 pagine, 20 euro) i legami e le relazioni amorose, ora sempre più pronte a giocarsi le proprie ...

