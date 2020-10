Roma. Cane chiuso in auto per ore, lo nota un agente fuori servizio: per la proprietaria scatta la denuncia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Stava portando a spasso il suo ”amico a 4 zampe”, intorno alle 23.00, quando ha visto un Cane abbaiare dalla sua cuccia posizionata dentro una macchina chiusa a chiave e con i finestrini completamente alzati. I fatti Avendo finito il suo giro, l’agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, è risalito a casa ma si è affacciato alla finestra per vedere se il proprietario dell’animale fosse tornato. Dopo circa 20 minuti, dal momento che l’auto era ancora parcheggiata lì sotto, l’uomo è sceso nuovamente ed ha chiamato il NUE per segnalare quanto stesse accadendo. Immediatamente è arrivata la pattuglia del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, che, tramite la sala operativa, è riuscita a risalire all’intestataria ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Stava portando a spasso il suo ”amico a 4 zampe”, intorno alle 23.00, quando ha visto unabbaiare dalla sua cuccia posizionata dentro una macchina chiusa a chiave e con i finestrini completamente alzati. I fatti Avendo finito il suo giro, l’della Polizia di Stato, libero dal, è risalito a casa ma si è affacciato alla finestra per vedere se il proprietario dell’animale fosse tornato. Dopo circa 20 minuti, dal momento che l’era ancora parcheggiata lì sotto, l’uomo è sceso nuovamente ed ha chiamato il NUE per segnalare quanto stesse accadendo. Immediatamente è arrivata la pattuglia del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, che, tramite la sala operativa, è riuscita a risalire all’intestataria ...

Un cane, una lite, un accoltellamento: un uomo di 35 anni è in fin di vita in ospedale, mentre l'aggressore è stato arrestato e portato in carcere. È accaduto ieri sera ...

