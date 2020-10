Ostia, rapina in un supermercato: rintracciato il responsabile (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questa mattina un uomo ha messo a segno una rapina in un supermercato di Ostia, in via di Isole Capoverde. Armato di coltello e con il volto coperto, il rapinatore ha costretto la cassiera a dare i soldi dell’incasso, circa 400 euro, prima di fuggire a piedi. Ma grazie al lavoro svolto dai carabinieri di Ostia e alle telecamere di sorveglianza, i militari hanno in poco tempo rintracciato l’uomo, un senza fissa dimora romano di 33 anni con precedenti, che si era rifugiato in un’abitazione in via Costanzo Casana. Ora è denunciato per rapina aggravata. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questa mattina un uomo ha messo a segno unain undi, in via di Isole Capoverde. Armato di coltello e con il volto coperto, iltore ha costretto la cassiera a dare i soldi dell’incasso, circa 400 euro, prima di fuggire a piedi. Ma grazie al lavoro svolto dai carabinieri die alle telecamere di sorveglianza, i militari hanno in poco tempol’uomo, un senza fissa dimora romano di 33 anni con precedenti, che si era rifugiato in un’abitazione in via Costanzo Casana. Ora è denunciato peraggravata. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera.

Al termine di un'intensa attività di indagine, i Carabinieri di Ostia sono riusciti ad identificare e denunciare un 33 enne romano senza fissa dimora e con precedenti penali, perché responsabile del r ...

Un 33enne romano senza fissa dimora e con precedenti è stato scoperto e rintracciato dai carabinieri subito dopo aver portato a termine una rapina ai danni di un supermercato di Ostia, in via Isole de ...

