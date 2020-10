Ora è anche ufficiale: Matteo Darmian è dell’Inter (Di lunedì 5 ottobre 2020) Come riportato in esclusiva in queste settimane, Matteo Darmian è passato dal Parma all’Inter. Il classe 1989 passa ai nerazzurri con la formula del prestito annuale. Ad annunciarlo il sito della Lega Calcio. Darmian ha giocato ieri per l’ultima volta con il Parma, subentrando nella ripresa nella vittoriosa gara con il Verona. Fonte Foto: Twitter Parma L'articolo Ora è anche ufficiale: Matteo Darmian è dell’Inter proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Come riportato in esclusiva in queste settimane,è passato dal Parma all’Inter. Il classe 1989 passa ai nerazzurri con la formula del prestito annuale. Ad annunciarlo il sito della Lega Calcio.ha giocato ieri per l’ultima volta con il Parma, subentrando nella ripresa nella vittoriosa gara con il Verona. Fonte Foto: Twitter Parma L'articolo Ora èè dell’Inter proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

zaiapresidente : Ora Matteo Salvini è in Tribunale a Catania per aver difeso i confini, fai anche tu tweet con #iostoconSalvini, fac… - DarioNardella : Una certa destra non si smentisce mai. Ora entrano anche nelle scuole pubbliche per istigare i nostri ragazzi a vio… - AntoVitiello : Le operazioni piu calde su cui sta lavorando il #Milan in queste ultime ore di mercato sono #Kabak e #Rudiger, trat… - alexbintqaboos1 : RT @PieroSansonetti: Io, giorni fa, avevo scritto che il processo a Salvini è una sceneggiata. Mi hanno accusato addirittura di salvinismo… - gordonzar : RT @BarillariDav: Stanno per usare l'esercito per prorogare l'emergenza fino a meta' 2021. Vogliono obbligarci a indossare la mascherina al… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Ora è anche ufficiale: Matteo Darmian è dell’Inter alfredopedulla.com Immuni pubblica tutti i dati di download, di notifiche e di utenti positivi! Eccoli

Contro il COVID-19 una delle strategie che gli utenti possono mettere in atto per difendersi è senza dubbio quella di scaricare l'app Immuni, ossia l'app per il tracciamento dei contagi da COVID-19 ch ...

Fantacalcio® - La Guida per l'asta perfetta 2020-2021. Scaricala o aggiornala subito, è gratis!

L'UNICO MANUALE UFFICIALE DEL FANTACALCIO® DISPONIBILE SUL TUO SMARTPHONE! SCARICA E SCOPRI LE NOVITÀ, LE LISTE E LE PROBABILI FORMAZIONI AGGIORNATE E INIZIA A PREPARARE LA TUA ASTA PERFETTA ...

Contro il COVID-19 una delle strategie che gli utenti possono mettere in atto per difendersi è senza dubbio quella di scaricare l'app Immuni, ossia l'app per il tracciamento dei contagi da COVID-19 ch ...L'UNICO MANUALE UFFICIALE DEL FANTACALCIO® DISPONIBILE SUL TUO SMARTPHONE! SCARICA E SCOPRI LE NOVITÀ, LE LISTE E LE PROBABILI FORMAZIONI AGGIORNATE E INIZIA A PREPARARE LA TUA ASTA PERFETTA ...