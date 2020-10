Meno tamponi e i contagi rimangono alti: altri 2.257 casi in più (Di lunedì 5 ottobre 2020) I contagi sono in calo, ma bisogna come sempre tenere conto del weekend in cui vengono effettuati Meno tamponi: a fronte di appena 60.241 test, i nuovi casi sono 2.257, Meno rispetto ai 2.578 di ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 ottobre 2020) Isono in calo, ma bisogna come sempre tenere conto del weekend in cui vengono effettuati: a fronte di appena 60.241 test, i nuovisono 2.257,rispetto ai 2.578 di ...

Ultime Notizie dalla rete : Meno tamponi Oggi 2.257 positivi ma meno tamponi. Sale al 3,7% la percentuale dei positivi sul totale dei test L'HuffPost Coronavirus. Tamponi per persone con disabilità psichica, l'appello alla Regione Lazio

Cinque associazioni della Capitale chiedono che siano effettuati i test o a domicilio o presso i reparti specializzati. Evitare i drive-in, e agire senza traumatizzare la persona.

Ancora un record di contagi da Coronavirus in Campania: 431 in 24 ore, 85 in Provincia di Caserta

Nuovo record di contagi in Campania, il quinto di fila in cinque giorni: oggi sono 431 i nuovi positivi accertati, 19 in più di ieri pur a fronte di 2.383 tamponi in meno effettuati. Il mese di ottobr ...

