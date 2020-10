Maxi concorso al Comune di Roma, 1.512 nuove assunzioni: slitta la prima prova. Ecco quando si terrà (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Campidoglio questa estate ha lanciato un Maxi concorso per l’assunzione di 1512 nuovi dipendenti: 42 posti da dirigente e 1.470 posti per i vari profili di dipendenti. L’esame pre-selettivo si sarebbe dovuto sostenere tra la fine di ottobre e novembre ma, come riporta Il Messaggero, il concorsone slitterà ancora per i troppi i casi di Covid-19 che si stanno registrando nella Regione Lazio. La prima prova si potrebbe sostenere a febbraio 2021, Covid-19 permettendo. Leggi anche: Maxi concorso al Comune di Roma, 1512 nuove assunzioni: Ecco il bando e tutte le info Maxi concorso al Comune di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Campidoglio questa estate ha lanciato unper l’assunzione di 1512 nuovi dipendenti: 42 posti da dirigente e 1.470 posti per i vari profili di dipendenti. L’esame pre-selettivo si sarebbe dovuto sostenere tra la fine di ottobre e novembre ma, come riporta Il Messaggero, ilne slitterà ancora per i troppi i casi di Covid-19 che si stanno registrando nella Regione Lazio. Lasi potrebbe sostenere a febbraio 2021, Covid-19 permettendo. Leggi anche:aldi, 1512il bando e tutte le infoaldi ...

