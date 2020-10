Marco Costantini marito Matilde Brandi | quel dettaglio non sfugge ai fan

Leggi su youmovies

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo articolo .: ci sono dei dettagli sul loro rapporto che non possono certo sfuggire. Ma di che cosa si tratta? Stasera tornerà il ‘Grande Fratello Vip’ e non vi è alcun dubbio sul fatto che tra i protagonisti ci sarà. La donna, nonostante la crisi di qualche giorno fa, in …