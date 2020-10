Marco Carta non sta bene: Barbara d’Urso allarma i fan (Di lunedì 5 ottobre 2020) Barbara d’Urso ha annunciato che Marco Carta non ha preso parte a Live perché non sta bene, facendo allarmare tutti i suoi fan. Ore di tensione per i fan di Marco Carta, che ieri avrebbe dovuto prendere parte alla diretta di Live Non è la d’Urso per raccontare la sua esperienza in merito al coming … L'articolo Marco Carta non sta bene: Barbara d’Urso allarma i fan è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 5 ottobre 2020)d’Urso ha annunciato chenon ha preso parte a Live perché non sta, facendore tutti i suoi fan. Ore di tensione per i fan di, che ieri avrebbe dovuto prendere parte alla diretta di Live Non è la d’Urso per raccontare la sua esperienza in merito al coming … L'articolonon stad’Ursoi fan è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

trash_italiano : Marco Carta aveva un pochino di febbre ed è stato mandato via ?? #noneladurso - BarbaraDUrso18 : RT @trash_italiano: Marco Carta aveva un pochino di febbre ed è stato mandato via ?? #noneladurso - arianassmsmile : RT @trash_italiano: Marco Carta aveva un pochino di febbre ed è stato mandato via ?? #noneladurso - Jovestinho : @damore_marco Se non sapete leggere 2 fogli di carta.. Penso che una quinta elementare possa bastare per leggerli.. - dvakondios : RT @trash_italiano: Marco Carta aveva un pochino di febbre ed è stato mandato via ?? #noneladurso -