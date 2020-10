Maltempo, in Liguria sesto cadavere in mare (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un altro cadavere è stato avvistato in mare a Sanremo , dopo i cinque ripescati ieri sempre in Liguria. Visto che nella regione non riusltano dispersi finora si è ritenuto che si trattasse di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un altroè stato avvistato ina Sanremo , dopo i cinque ripescati ieri sempre in. Visto che nella regione non riusltano dispersi finora si è ritenuto che si trattasse di ...

emergenzavvf : #Maltempo, 2.500 interventi dei #vigilidelfuoco in #Piemonte, #Lombardia e #Liguria, 92 le persone salvate con gli… - GiovanniToti : MODELLO LIGURIA In 24 ore il tratto della statale 20 ad Airole, che aveva ceduto a causa del #maltempo, è stato rip… - fattoquotidiano : Cadaveri restituiti da fiumi e mari, Liguria e Piemonte in ginocchio. Piena del Po in Lombardia ed Emilia… - milena_vireca : RT @GiancarloCanc: Grazie alla @DPCgov ed ai @emergenzavvf che da ieri stanno operando nelle zone colpite dal #maltempo in #Piemonte #Lomba… - GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: Cadaveri restituiti da fiumi e mari, Liguria e Piemonte in ginocchio. Piena del Po in Lombardia ed Emilia #FattoQuotid… -