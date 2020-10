Lazio obbligo mascherine all’aperto | il Codacons annuncia ricorso

Advertising

nzingaretti : Nel Lazio introduciamo l’obbligo di mascherina all’aperto. Ho appena firmato l’ordinanza. Di fronte all’aumento del… - Giorgiolaporta : Nella #RegioneLazio c’è l’obbligo di #mascherina. Peccato che dobbiamo comprarcele da soli visto che quello scienzi… - MediasetTgcom24 : LAZIO, OBBLIGO DI MASCHERINE ALL'APERTO - acquamaryna : RT @Federic39674782: @Luca_Fantuzzi Il CODACONS ha promosso un ricorso al TAR Lazio contro ordinanza obbligo mascherine all'esterno Zingare… - enribarbieri : Depositato il ricorso del Codacons al Tar del Lazio contro l'ordinanza che introduce l'obbligo della mascherina all… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio obbligo

Nuovo Dpcm ottobre 2020 matrimoni e feste private a numero chiuso in arrivo la stretta sulla movida ed il coprifuoco per bar, ristoranti e locali, da quando ...INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’ORDINANZA DIRAMATA DALLA REGIONE LAZIO CHE OBBLIGA AD INDOSSARE LA MASCHERINA NEI LUOGHI ALL’APERTO, DURANTE L’INTERA GIORNATA.