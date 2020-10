La virologa fuggita da Hong Kong insiste: «Il coronavirus è artificiale, creato in Cina. Ecco perché» (Di lunedì 5 ottobre 2020) La virologa Li-Meng Yan fuggita negli Stati Uniti continua a dire che il coronavirus sia stato creato in laboratorio. «Ci troviamo davanti non a un virus derivato da un patogeno naturale, ma a un virus artificiale, elaborato e rilasciato dal Wuhan Istitute of Virology, un laboratorio di massima sicurezza che è posto sotto il controllo del Partito comunista cinese», dice a La Verità la prima firmataria del Rapporto Yan (un dossier di 26 pagine sul Covid-19), convinta che «si sia creato un virus letale al fine di diffonderlo senza poter risalire agli autori». La virologa afferma di aver iniziato le ricerche sul Covid-19 «il 31 dicembre scorso, prima che il 7 gennaio le autorità cinesi dessero l’annuncio ufficiale ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 5 ottobre 2020) LaLi-Meng Yannegli Stati Uniti continua a dire che ilsia statoin laboratorio. «Ci troviamo davanti non a un virus derivato da un patogeno naturale, ma a un virus, elaborato e rilasciato dal Wuhan Istitute of Virology, un laboratorio di massima sicurezza che è posto sotto il controllo del Partito comunista cinese», dice a La Verità la prima firmataria del Rapporto Yan (un dossier di 26 pagine sul Covid-19), convinta che «si siaun virus letale al fine di diffonderlo senza poter risalire agli autori». Laafferma di aver iniziato le ricerche sul Covid-19 «il 31 dicembre scorso, prima che il 7 gennaio le autorità cinesi dessero l’annuncio ufficiale ...

