"Giusto squalificarla". Patrizia De Blanck, fine del GF Vip: la sentenza dell'ex concorrente (Di lunedì 5 ottobre 2020) Michele Cucuzza parla forte e chiaro sul caso che ha scosso il Grande Fratello Vip: “Se Patrizia De Blanck ha usato termini non adatti è Giusto che sia squalificata. Anche se è una mia amica, ma le regole vanno rispettate”. “Gli autori fanno bene a bacchettare chi non usa termini poco consoni alla tv. Non si deride nessuno per i gusti sessuali”, puntualizza. Michele, che è stato uno dei concorrenti più amati del GF Vip, si sbottona un po' parlando della puntata di stasera. E tuona: “Spero che esca Franceska. Non mi piace il suo modo di comportarsi”. Infatti, la Pepe - una delle concorrenti più chiacchierate della casa - potrebbe uscire al televoto. Ma per prossime ore sono fondamentali. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Michele Cucuzza parla forte e chiaro sul caso che ha scosso il Grande Fratello Vip: “SeDeha usato termini non adatti èche sia squalificata. Anche se è una mia amica, ma le regole vanno rispettate”. “Gli autori fanno bene a bacchettare chi non usa termini poco consoni alla tv. Non si deride nessuno per i gusti sessuali”, puntualizza. Michele, che è stato uno dei concorrenti più amati del GF Vip, si sbottona un po' parlandoa puntata di stasera. E tuona: “Spero che esca Franceska. Non mi piace il suo modo di comportarsi”. Infatti, la Pepe - unae concorrenti più chiacchieratea casa - potrebbe uscire al televoto. Ma per prossime ore sono fondamentali.

