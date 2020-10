Francesco Bettuzzi | «Elisabetta Gregoraci ha bisogno di essere amata»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Barbara d’Urso, per prima, ha insinuato il dubbio di un possibile tradimento. Elisabetta Gregoraci avrebbe avuto un’altra relazione, ragion per cui, a suo tempo, si sarebbe separata da Flavio Briatore. Ma Francesco Bettuzzi, ex fidanzato della showgirl, non ha avvalorato la testi dursiana. Domenica sera, in collegamento con Canale 5, l’imprenditore ha negato di aver cominciato una storia con la Gregoraci nel 2014 e, in diretta, ha raccontato la propria verità. «Ci siamo conosciuti ad una cena a Montecarlo nel 2014», ha spiegato, «Ci siamo sempre tenuti in contatto. All’inizio non c’era particolare attrazione tra di noi. Nel 2017, mi chiamò e mi invitò a cena». E, allora, solo allora, è nato un amore che sarebbe durato per i successivi due anni.