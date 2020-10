Emily in Paris 2, ci sarà una seconda stagione dopo il finale aperto? Parla il creatore Darren Star (Di lunedì 5 ottobre 2020) Emily in Paris 2 è praticamente già nei piani del suo creatore. E non solo perché la serie di Darren Star si è conclusa con un classico finale aperto per il triangolo amoroso che ha fatto da trama orizzontale alla storia della protagonista, una giovane di Chicago esperta di marketing e social media in trasferta a Parigi per lavorare nel mondo dei marchi di lusso. La Emily del titolo è la protagonista della serie, ma è anche un po’ l’omonima Lily Collins, l’attrice che la interpreta e che la produce insieme al creatore di Sex And The City e ad MTV Studios. Arrivata su Netflix lo scorso 3 ottobre, la prima stagione si conclude con un classico ponte verso una ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020)in2 è praticamente già nei piani del suo. E non solo perché la serie disi è conclusa con un classicoper il triangolo amoroso che ha fatto da trama orizzontale alla storia della protagonista, una giovane di Chicago esperta di marketing e social media in trasferta a Parigi per lavorare nel mondo dei marchi di lusso. Ladel titolo è la protagonista della serie, ma è anche un po’ l’omonima Lily Collins, l’attrice che la interpreta e che la produce insieme aldi Sex And The City e ad MTV Studios. Arrivata su Netflix lo scorso 3 ottobre, la primasi conclude con un classico ponte verso una ...

NetflixIT : Questo è un appreciation tweet per Lily Collins in generale, ma soprattutto per Lily Collins in Emily in Paris. - NetflixIT : Atmosfere romantiche parigine: ? Lily Collins e un sacco di outfit: ? Serie per il weekend: ? Emily in Paris è ora… - artsxrory : RT @yslaurenthar: lily collins era il mio sogno da molto prima di emily in paris - lepetitpri : Torno solo per dire che sono innamoratissima di Lily Collins e sto amando Emily in Paris! It's so lovely! ?? - monetberm : ho iniziato Emily in Paris e sono già al quarto episodio, carina, molto leggera -