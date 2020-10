Emergenza Covid, oltre 400 studenti positivi in Lombardia. Il consiglio comunale di Milano chiede più test nelle scuole (Di lunedì 5 ottobre 2020) Più test fra i banchi delle scuole milanesi. I l consiglio comunale di Milano chiede di fare più test per il Covid nelle scuole milanesi e di implementare con un più alto numero di istituti lo studio ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Piùfra i banchi dellemilanesi. I ldidi fare piùper ilmilanesi e di implementare con un più alto numero di istituti lo studio ...

LegaSalvini : SCATTA IL COPRIFUOCO IN ITALIA GIUSEPPE CONTE CHIEDE NUOVAMENTE PIENI POTERI PER SÉ PROROGANDO LO STATO DI EMERGENZA - Agenzia_Ansa : Riattivato al @DPCgov il Comitato operativo che ha affrontato i primi mesi dell'emergenza #Covid. Una prima riuni… - fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Nuovo Dpcm 'Non ci saranno coprifuoco', leggete - Rosskitty77 : ESCLUSIVA CDC: In Toscana mai nessuna emergenza Covid-19, lo studio che lo rivela - 1950Elda : RT @RadioSavana: Lo stato di emergenza verrà prorogato all'infinito, fino a quando ci sarà in giro il virus. Non il Covid ma il governo Con… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, varato l'incremento del Fondo da 1,6 miliardi di euro. È destinato a Comuni, Province e altri enti l'Immediato Contagi, +23 lunedì in Calabria. In Italia calano casi e tamponi

Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi. Intanto è stato riattivato alla Protezione Civile il Comitato operativo che ha affrontato i primi mesi dell’emergenza Covid. E il coronavirus entra ...

Covid, Spadafora: "Si osservi il protocollo, Serie A non a rischio"

Il protocollo per la gestione dell'emergenza coronavirus in ambito sportivo "è ancora giusto e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore". Lo ha detto il ministro per lo Sport, Vincenzo ...

