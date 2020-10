Crash Bandicoot 4: It’s about Time, in arrivo su Xbox Series X? (Di lunedì 5 ottobre 2020) A poca distanza dall’uscita sulle attuali piattaforme, un annuncio sembra prevedere l’uscita di Crash Bandicoot 4 It’s about Time anche su Xbox Series X. Tutti i fan di Crash ne saranno entusiasti Nel momento in cui scriviamo probabilmente molti streamer, influencer di vario tipo ci staranno giocando, la sua uscita ha riacceso un po’ gli animi. Nonostante infatti si tratti di all’apparenza di un gioco colorato e dalle semplici meccaniche, il suo completamento richiede grande pratica e concentrazione. Le peripezie di Crash Bandicoot 4 continuano su Xbox Series X Crash Bandicoot 4 è stato giudicato positivamente dalla community, in ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 5 ottobre 2020) A poca distanza dall’uscita sulle attuali piattaforme, un annuncio sembra prevedere l’uscita di4 It’sanche suX. Tutti i fan dine saranno entusiasti Nel momento in cui scriviamo probabilmente molti streamer, influencer di vario tipo ci staranno giocando, la sua uscita ha riacceso un po’ gli animi. Nonostante infatti si tratti di all’apparenza di un gioco colorato e dalle semplici meccaniche, il suo completamento richiede grande pratica e concentrazione. Le peripezie di4 continuano su4 è stato giudicato positivamente dalla community, in ...

KappaFerruccio : Padre mi ha messo like a un mio post su #Crash4 e nonostante non abbia alcun rapporto con lui un pochino mi è venut… - GamenTalk2 : Unisciti al Team GNT stasera su Twitch! Giocheremo (e perderemo) a Crash Bandicoot 4: It's About Time!… - CrashBZone : Crash Bandicoot 4 al primo posto in UK ma con vendite inferiori dell'80% rispetto a N.Sane Trilogy by @danyq94… - botxboxseriesx : RT @Eurogamer_it: Dobbiamo aspettarci una versione #XboxSeriesX di #CrashBandicoot4. - salsaemeringhe : @GanGian SE MI PAGHI IN CRASH BANDICOOT 4 TI FACCIO IO DA PSICOLOGA -