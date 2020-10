Chiesa Juve, adesso è ufficiale: depositato il contratto in Lega (Di lunedì 5 ottobre 2020) adesso è anche ufficiale: è stato depositato il contratto di Federico Chiesa in Lega. Ora è ufficialmente un calciatore della Juventus Federico Chiesa è un nuovo calciatore della Juventus. E’ stato depositato il contratto dell’esterno ex Fiorentina in Lega che arriva in bianconero a titolo temporaneo. Chiesa, dunque, si trasferisce alla Juventus in prestito. Finisce la lunga telenovela Legata all’esterno ormai ex Fiorentina, accostato alla Juventus anche lo scorso anno. adesso manca soltanto l’annuncio ufficiale da parte del club ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020)è anche: è statoildi Federicoin. Ora è ufficialmente un calciatore dellantus Federicoè un nuovo calciatore dellantus. E’ statoildell’esterno ex Fiorentina inche arriva in bianconero a titolo temporaneo., dunque, si trasferisce allantus in prestito. Finisce la lunga telenovelata all’esterno ormai ex Fiorentina, accostato allantus anche lo scorso anno.manca soltanto l’annuncioda parte del club ...

