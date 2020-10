Agnelli svela | c' è stata un' inosservanza da parte del Napoli Mancata bolla | di cosa si tratta

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli svela

TORINO. La partita che non c’è va in onda in 181 Paesi e non è un bello spot per il calcio italiano: oltre le ragioni resistono le polemiche, i rimpalli di responsabilità e l ...Il presidente Agnelli ha parlato della mancata gara contro il Napoli: "De Laurentiis mi ha chiesto di rinviarla, ma ci atteniamo ai regolamenti".