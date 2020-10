Serie C 2020/2021: Sambenedettese batte Gubbio, a segno Maxi Lopez (Di domenica 4 ottobre 2020) È la Sambenedettese ad aggiudicarsi il match valevole per la seconda giornata del gruppo B del campionato di Serie C contro il Gubbio. Allo Stadio Comunale Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto i padroni di casa battono gli ospiti per 2-1. A segno Nocciolini al 22′ per il vantaggio della Samb, poi il pareggio del Gubbio al 61′ con la rete di Gomez. Ma al 77′, dopo una splendida triangolazione, a chiudere l’incontro e a regalare i tre punti ai suoi ci pensa Maxi Lopez (prima rete in campionato). Nel finale espulso Di Pasquale per i padroni di casa. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) È laad aggiudicarsi il match valevole per la seconda giornata del gruppo B del campionato diC contro il. Allo Stadio Comunale Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto i padroni di casa battono gli ospiti per 2-1. ANocciolini al 22′ per il vantaggio della Samb, poi il pareggio delal 61′ con la rete di Gomez. Ma al 77′, dopo una splendida triangolazione, a chiudere l’incontro e a regalare i tre punti ai suoi ci pensa(prima rete in campionato). Nel finale espulso Di Pasquale per i padroni di casa.

tuttosport : #JuveNapoli, aperti i cancelli dell'#AllianzStadium FOTO ?? ?? - CorSport : Clamoroso comunicato della #Juve: 'Squadra in campo per la sfida con il Napoli'?? - tuttosport : ?? #JuventusNapoli: per la #Lega si va verso il 3-0 a tavolino ?? - mgiov67 : RT @patriziaeraldi1: In questo 2020 SVENTURATO X TUTTO il Mondo Non Ci Togliete la Nostra Serie PREFERITA Bay YANLIS fonte di gioia ed e… - TeleradioNews : I risultati della seconda giornata di serie c -