San Cipriano, sale il livello del Po e restano bloccati su isolotto: salvati (Di domenica 4 ottobre 2020) San Cipriano Po, Pavia,, 4 ottobre 2020 - Nella tarda mattinata di oggi, i vigili del fuoco del Distaccamento di Broni sono intervenuti per il recupero di 2 persone che si trovavano su un isolotto sul ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 4 ottobre 2020) SanPo, Pavia,, 4 ottobre 2020 - Nella tarda mattinata di oggi, i vigili del fuoco del Distaccamento di Broni sono intervenuti per il recupero di 2 persone che si trovavano su unsul ...

vogheranews : #SANCIPRIANO #pv 04/10/2020: Intrappolati sull’isolotto del Po. Due persone recuperate dai #vigilidelfuoco… - cronacacaserta : Coronavirus: studente positivo, chiusa una scuola nell’Agro Aversano - occhio_notizie : 'Ho emanato un’ordinanza di chiusura del plesso di via Schipa per Lunedì 05 ottobre e fino a mercoledì 7 c.m. per i… - larampait : Positiva una docente del #liceo: chiusa la scuola a #SanCipriano - casertafocus : CORONAVIRUS – Il contagio cresce ancora in tutto nell’agro aversano: i casi di San Cipriano, Casal di Principe, Vil… -