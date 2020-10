Roland Garros 2020 | Trevisan fa la storia | batte Bertens e approda ai quarti

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) Martinafa ladel tennis italiano eaidi finale del. Non smette più di sognare e far sognare la toscana che elimina anche Kikie riporta un’azzurra aidi uno Slam a distanza di anni. Prestazione altisonante contro l’olandese, non al meglio fisicamente ma dominata in gran parte della contesa: finisce 6-4 6-4 per lache aisfiderà Iga Swiatek, reduce dal successo su Halep. LE INFORMAZIONI SUIDI FINALE DI..in aggiornamento