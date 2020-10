Movida e risse, verso norma Willy: daspo dai locali pubblici per chi è stato denunciato o condannato per violenza (Di domenica 4 ottobre 2020) Una norma pensata per evitare che un omicidio come quello di Willy Duarte a Colleferro possa avvenire ancora. I ministri della Giustizia e dell’Interno si preparano, secondo indiscrezioni, a un inasprimento delle pene per il reato di rissa e il daspo dai locali pubblici e di intrattenimento per chi sia stato denunciato o condannato per atti di violenza fuori da un locale. ÈUna “norma Willy” che arriva dopo l’uccisione del giovane fuori da una discoteca e aumenta le pene per chi abbia partecipato a una rissa, facendo salire la multa da 309 a 2000 euro e la reclusione – se qualcuno resta ferito o ucciso nella rissa – da un minimo di sei mesi a un massimo di sei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Unapensata per evitare che un omicidio come quello diDuarte a Colleferro possa avvenire ancora. I ministri della Giustizia e dell’Interno si preparano, secondo indiscrezioni, a un inasprimento delle pene per il reato di rissa e ildaie di intrattenimento per chi siaper atti difuori da un locale. ÈUna “” che arriva dopo l’uccisione del giovane fuori da una discoteca e aumenta le pene per chi abbia partecipato a una rissa, facendo salire la multa da 309 a 2000 euro e la reclusione – se qualcuno resta ferito o ucciso nella rissa – da un minimo di sei mesi a un massimo di sei ...

