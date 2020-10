Morte di Willy: daspo e pene più severe per i violenti. La famiglia: «Vogliamo solo giustizia» (Di domenica 4 ottobre 2020) Una norma Willy, che arriva dopo l'uccisione del giovane fuori da una discoteca a Colleferro, e aumenta le pene per chi abbia partecipato a una rissa, facendo salire la multa da 309 a 2000 euro e la reclusione - se qualcuno resta ferito o ucciso nella rissa - da un minimo di sei mesi a un massimo di sei anni. daspo anche agli spacciatori e e ai trafficanti via web Leggi su firenzepost (Di domenica 4 ottobre 2020) Una norma, che arriva dopo l'uccisione del giovane fuori da una discoteca a Colleferro, e aumenta leper chi abbia partecipato a una rissa, facendo salire la multa da 309 a 2000 euro e la reclusione - se qualcuno resta ferito o ucciso nella rissa - da un minimo di sei mesi a un massimo di sei anni.anche agli spacciatori e e ai trafficanti via web

Ultime Notizie dalla rete : Morte Willy La morte di Willy: gli arrestati negano tutto. Conte telefona al padre Avvenire Domenica In: Alessando Gassman rivela il suo lato umano

L’omicidio Willy Toccando un altro importante tema attuale per il contesto italiano, Gassmann e Mara Venier hanno ricordato la morte di Willy, ucciso per le botte a Colleferro nella notte tra il 5 e ...

Risse fuori dai locali, si va verso la “norma Willy”: Daspo e pene più severe

Le norme contenute nella bozza del nuovo decreto-legge sicurezza prevedono il Daspo e pene più severe per gli autori delle risse fuori dai locali.

