Mercato Juventus, salta tutto: l'attaccante va al PSG, beffato Paratici (Di domenica 4 ottobre 2020) Mercato Juventus – Andrea Pirlo ha la necessità di rinforzare la sua rosa ed è soprattutto l'attacco il reparto nel quale dovrebbe arrivare un nuovo innesto. L'obiettivo numero uno è Federico Chiesa, che sarebbe senz'altro un acquisto molto oneroso per il club torinese. Ma c'è anche la necessità di cedere degli elementi per non appesantire troppo il monte ingaggi. Nel frattempo sta per sfumare quello che poteva essere un obiettivo per l'attacco, ovvero Moise Kean. Mercato Juventus, Kean va al PSG Il Corriere dello Sport riporta quanto rivelato da L'Equipe, ovvero che il calciatore italiano che attualmente milita nell'Everton potrebbe a breve cambiare maglia. Non per tornare in Italia, però.

ZZiliani : La Juventus nel Guinness dei Primati: infrange persino le regole dell’ONU facendo mercato con giocatori nordcoreani… - ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. La Juventus vuole Chiesa e offre in cambio Rugani e De Sciglio. La Fiorentina dice: 'Grazie, siet… - ZZiliani : Okay, forse il Genoa ha contagiato il Napoli. Ma giù le mani da Juventus-Napoli (3^). Al massimo si contagia la Juv… - lorenzo_sbirulo : Manca un giorno e mezzo alla fine del mercato e #DeSciglio e #Khedira son ancora in squadra e ci mancano un paio te… - Antonin30880485 : @MercatoJuventu1 Non arriva nessuno credimi il mercato della Juventus è chiuso -