Lazio-Inter 1-1, Milinkovic-Savic risponde a Lukaku (Di domenica 4 ottobre 2020) All’Olimpico l’Inter di Antonio Conte pareggia contro la Lazio 1-1. A segno Lukaku per i nerazzurri e Milikincovic-Savic per i biancocelesti. Nel finale due espulsioni Il big matcch di Serie A, Lazio-Inter finisce 1-1 e si rivela essere una partita molto nervosa nel finale con due espulsioni (Immobile e Sensi). Per i nerazzurri si era messo bene il match con la rete di Lautaro e l’impressione di avere il controllo della partita. Ma un gol improvviso di Milinkovic fa svegliare i suoi. La partita Inizio di gara segnato da molta intensità in mezzo al campo con la Lazio che trova in Lazzari il giocatore più pericolose con varie discese sulla fascia destra. Ma i biancocelsti dopo appena 15′ sono costretti al cambio di ... Leggi su zon (Di domenica 4 ottobre 2020) All’Olimpico l’di Antonio Conte pareggia contro la1-1. A segnoper i nerazzurri e Milikincovic-per i biancocelesti. Nel finale due espulsioni Il big matcch di Serie A,finisce 1-1 e si rivela essere una partita molto nervosa nel finale con due espulsioni (Immobile e Sensi). Per i nerazzurri si era messo bene il match con la rete di Lautaro e l’impressione di avere il controllo della partita. Ma un gol improvviso difa svegliare i suoi. La partita Inizio di gara segnato da molta intensità in mezzo al campo con lache trova in Lazzari il giocatore più pericolose con varie discese sulla fascia destra. Ma i biancocelsti dopo appena 15′ sono costretti al cambio di ...

Inter : ?? | FINALE Gara combattuta all'Olimpico, un punto a testa per Lazio e Inter ? #LazioInter 1?-1? ?? #Lautaro ??… - Inter : ?? | THROWBACK 5? reti nerazzurre in casa della Lazio ?? SPOILER ALERT: contiene QUEL gol di Matias @vecino...… - Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #LazioInter ?? - UgoBaroni : RT @capuanogio: L’#Inter gioca una discreta partita all’Olimpico contro la #Lazio ma nel complesso non la chiude e, credo, torni a casa con… - LordGalurd : RT @ciccio4official: Rugani ? De Sciglio ? AA con le palle sopra Napoli ? Comunicato Lega Serie A ? Lazio-Inter 1-1 ? Che weekend bestiale… -