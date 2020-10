Juventus U23, primato per i ragazzi di Zauli: “Stiamo facendo squadra” (Di domenica 4 ottobre 2020) La Juventus U23 comincia la stagione con due vittorie su due conquistate entrambe per 2 reti a 1. I ragazzi di mister Zauli dopo la vittoria in trasferta contro la Giana Erminio si ritrovano in vetta alla classifica in compagnia di Como e Pontedera. Il match ha visto gli juventini andare in svantaggio per poi ribaltare il risultato con le reti di Marques Mendez e Ranocchia. La curiosità che premia i bianconeri è proprio il risultato ribaltato, infatti entrambe le vittorie sono arrivate in rimonta e questo è sicuramente un segnale di compattezza, così come dichiara il coach: “Sono molto contento, i ragazzi stanno facendo squadra”. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il futuro di Khedira è lontano da Torino? L'indizio che risolve il ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 4 ottobre 2020) LaU23 comincia la stagione con due vittorie su due conquistate entrambe per 2 reti a 1. Idi misterdopo la vittoria in trasferta contro la Giana Erminio si ritrovano in vetta alla classifica in compagnia di Como e Pontedera. Il match ha visto gli juventini andare in svantaggio per poi ribaltare il risultato con le reti di Marques Mendez e Ranocchia. La curiosità che premia i bianconeri è proprio il risultato ribaltato, infatti entrambe le vittorie sono arrivate in rimonta e questo è sicuramente un segnale di compattezza, così come dichiara il coach: “Sono molto contento, istannosquadra”. LEGGI ANCHE: Calciomercato, il futuro di Khedira è lontano da Torino? L'indizio che risolve il ...

JuventusTV : Le reti di Alessandro #DiPardo e Felix #Correia regalano alla Juventus #Under23 i primi 3? punti in campionato! Gu… - JuventusFCYouth : Domani comincia il campionato dell'#Under23 ?? Mister #Zauli presenta la sfida con la Pro Sesto su @JuventusTV ??… - Budulacci70 : RT @Ma_Do_Sd: Juventus u23: in testa al girone A di Serie C. Milan u23: in testa alla Serie A. Levels. - finallyZanco : RT @Ma_Do_Sd: Juventus u23: in testa al girone A di Serie C. Milan u23: in testa alla Serie A. Levels. - brigno1899 : RT @Ma_Do_Sd: Juventus u23: in testa al girone A di Serie C. Milan u23: in testa alla Serie A. Levels. -